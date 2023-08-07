مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش السوري في قصف إسرائيلي طال محيط العاصمة السورية

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قتل 4 عناصر من الجيش السوري وأصيب آخرون في قصف جوي طال محيط العاصمة السورية دمشق في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وقال مصدر عسكري في الجيش السوري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وسمع دوي أربعة انفجارات في محيط العاصمة دمشق كما سمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري وهي تتصدى للصواريخ الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قصفت في 19 يوليو الماضي مواقع تابعة للجيش السوري في محيط العاصمة دمشق.

