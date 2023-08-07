بوتافوجو يهدر نقطتين أمام كروزيرو وبراجانتينو بالدوري البرازيلي

أهدر فريق بوتافوجو نقطتين في الدوري البرازيلي بعدما تعادل مع كروزيرو سلبيا مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينتش) ضمن المرحلة الثامنة عشر من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز براجانتينو على كوريتيبا 1 / صفر.

وفي مباريات أخرى، تغلب كويابا على فلامينجو 3 / صفر وباهيا على أمريكا مينيرو 3 / 1 وأتلتيكو مينيرو على ساو باولو 2 / صفر وفاسكو دي جاما على جريميو 1 / صفر.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة بفارق 13 نقطة كما ارتفع رصيد كروزيرو إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتغلب براجانتينو على كوريتيبا بهدف وحيد سجله سوريسو في الدقيقة 19 ليرتفع رصيد براجانتينو إلى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف بالميراس وأمام فلامينجو وفلومينينسي، بينما تجمد رصيد كوريتيبا عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

ورفع كويابا رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن بعدما تغلب على فلامينجو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ماتيوس ألكسندر وكلايسون فييرا وديفيرسون بروم سيلفا في الدقائق 46 و54 و80 .

وتغلب أتلتيكو مينيرو على ساو باولو بهدفين نظيفين سجلهما هالك وكريستيان بافون في الدقيقتين الرابعة و69، وجاء هدف بافون من ضربة جزاء.

وارتفع رصيد أتلتيكو مينيرو بذلك إلى 24 نقطة في المركز العاشر بينما تجمد رصيد ساو باولو عند 26 نقطة في المركز التاسع.

كذلك تغلب فاسكو دي جاما على جريميو بهدف وحيد سجله بابلو فيجاتي في الدقيقة 80 ليرتفع رصيد فاسكو دي جاما إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ويتجمد رصيد جريميو عند 30 نقطة في المركز السادس.