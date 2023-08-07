اليابان تعتزم بدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية أواخر أغسطس

أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن طوكيو تدرس بدء تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر بين أواخر أغسطس الجاري وأوائل سبتمبر المقبل ، بعد عودة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من قمة ثلاثية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الأسبوع المقبل.

ونقلت الوكالة اليابانية عن مصادر في الحكومة، اليوم الاثنين، القول إنه من المتوقع أن يشرح كيشيدا خطة تصريف المياه للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول عندما يلتقون في قمتهم الثلاثية يوم 18 أغسطس الجاري في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند بالقرب من واشنطن.

ومن المتوقع أن يعقد كيشيدا اجتماعا مع الوزراء المعنيين بعد عودته إلى اليابان، في 20 أغسطس؛ لتحديد الموعد المحدد لتصريف المياه.

وتدرس الحكومة توقيت تصريف المياه منذ أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - في تقريرها النهائي، في أوائل يوليو الماضي- إن التفريغ المخطط له سيتوافق مع معايير السلامة العالمية، وسط مخاوف بين الدول المجاورة والصيادين المحليين القلقين من الضرر المحتمل لسمعة منتجات المأكولات البحرية.

وبعد أن وافقت الحكومة في عهد رئيس الوزراء السابق الياباني يوشيهيدي سوجا، على خطة في أبريل 2021 لتصريف المياه في البحر "في غضون عامين تقريبًا" ، قررت الإدارة الحالية في يناير تنفيذها في الفترة من الربيع إلى حوالي الصيف.

بدوره.. قال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء كبير المتحدثين باسم الحكومة، للصحفيين، اليوم، إنه لم يطرأ أي تغيير على الخطة.