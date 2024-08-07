 لوفتهانزا تعلن تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وبيروت حتى 13 أغسطس - بوابة الشروق
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لوفتهانزا تعلن تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وبيروت حتى 13 أغسطس

وكالات
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 12:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 12:24 م

قررت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وبيروت حتى 13 أغسطس الجاري.

وقالت المجموعة إنها ستتجنب المجال الجوي لإيران والعراق حتى 13 أغسطس، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، واغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبنانية فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي القتل، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.


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