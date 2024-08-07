رئيس موازنة النواب: انهيار البورصات العالمية أدى لتراجع برميل النفط إلى 74 دولارًا

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التراجعات الحادة التي شهدتها البورصات العالمية منذ يوم الخميس الماضي؛ أحدثت ربكة في أسواق المال العالمية، مشيرا إلى أن البورصة اليابانية وحدها خسرت 792 مليار دولار من رأس مالها السوقي، يوم الإثنين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم»، عبر شاشة «ten»،مساء الثلاثاء، أن هذه الأزمة «الطارئة»، خلفت بعض التداعيات الإيجابية مثل انخفاض أسعار النفط والغاز، لافتا إلى أن سعر برميل خام برنت انخفض إلى 74 دولارًا.

وأوضح أن مصر يمكنها الاستفادة من هذا الانخفاض من خلال التعاقد على شراء النفط والغاز بعقود آجلة مدتها 30 يومًا بسعر اليوم، معتبرًا أن أسعار اليوم فرصة جيدة للدول المستوردة للطاقة لزيادة احتياطاتها.

وأشار إلى أن سبب الأزمة يرجع إلى توقعات بانخفاض سعر الفائدة على الدولار الأسبوع الماضي، وهو ما لم يحدث، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي الحقيقي المتمثل في قطاعات إنتاج السلع والخدمات -وليس المالي- لم يتأثر بهذه الأزمة، بدليل حدوث تعافي وارتداد في أسواق المال الثلاثاء.