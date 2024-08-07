 الخارجية الأمريكية: القرار بيد السنوار بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أغسطس 2024 6:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الخارجية الأمريكية: القرار بيد السنوار بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 5:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 5:43 ص

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة "حماس" خلفا لإسماعيل هنية، بعد مقتله في إيران، الأسبوع الماضي، يؤكد أن السنوار "عليه أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدما في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف بلينكن: "لقد كان ولا يزال السنوار صاحب القرار الأساسي عندما يتعلق الأمر بإبرام وقف إطلاق النار، ولذا أعتقد أن هذا يؤكد فقط حقيقة أنه حقا عليه أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار الذي سيساعد بشكل واضح العديد من الفلسطينيين المحتاجين بشدة لوقف الحرب"، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابع أن "العمل على الاتفاق استمر حتى مع الأحداث الأخيرة في المنطقة، ووصلت المفاوضات إلى مرحلتها النهائية، ونحن نعتقد بقوة أنها ستصل إلى خط النهاية قريبا جدا".

كانت "حماس" قد أعلنت بقناتها على تطبيق تليجرام، الثلاثاء، اختيار القائد بالحركة يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لها خلفا لهنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك