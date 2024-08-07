ارتفاع الأرباح التشغيلية لشركة هوندا إلى أعلى مستوى لها في الربع الأول من 2024

ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة "هوندا موتور" إلى أعلى مستوى لها، على الإطلاق، في الربع الأول من العام، حيث تغلبت المبيعات القوية في الولايات المتحدة على التباطوء في الصين، مما وضع ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، على مسار عام آخر من الأرباح القياسية.

وارتفعت الأرباح التي سجلتها شركة "هوندا" في فترة الثلاثة أشهر، حتى يونيو الماضي، بنسبة 23%، على أساس سنوي، لتصل إلى 7ر484 مليار ين(3ر3 مليار دولار)، متجاوزة تقديرات المحللين، التي تبلغ 442 مليار ين، بفضل استمرار الطلب على السيارات في الولايات المتحدة ومبيعات الدراجات النارية القوية في الهند والبرازيل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

واستشهدت الشركة أيضا بضعف الين ، كسبب لنتائجها القوية.

غير أن الشركة أبقت على توقعاتها بدون تغيير عند 42ر1 تريليون ين.

وتستفيد شركة هوندا من زيادة الطلب على السيارات الهجين، مع انخفاض الدعم الذي يؤثر على مبيعات المركبات الكهربائية ، التي تعمل بالبطاريات على مستوى العالم.

وكانت الشركة قد ذكرت في مايو الماضي أنها تتوقع بيع مليون سيارة هجين هذا العام، وتعتزم دعم الإنتاج أكثر لتكون قادرة على الاستثمار أكثر في تصنيع السيارات الكهربائية.