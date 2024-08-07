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جهاز المنتخب يحضر نهائي كأس الرابطة

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 10:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 10:05 م

حضر الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني للمنتخب وابراهيم حسن مدير المنتخب، نهائي كأس الرابطة بين فريقي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا والمقام على ملعب الدفاع الجوي.

سيراميكا كليوباترا يواجه طلائع الجيش مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في نهائي كأس الرابطة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفاز طلائع الجيش في نصف النهائي على نظيره المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف وحيد لكل منهما.

فيما استطاع فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على الاتحاد في  ملعب الاسكندرية بهدف وحيد سجله احمد قندوسي في الدقيقة 27.

ويخوض سيراميكا كليوباترا لنهائي كأس الرابطة للمرة الثانية على التوالي في النسخة الثالثة للبطولة، بعدما فاز بلقب النسخة الماضية على حساب المصري البورسعيدي 4-1.


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