 وزير الدفاع الإسرائيلي: المعركة مع حزب الله قد تتدهور إلى حرب حقيقية - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي: المعركة مع حزب الله قد تتدهور إلى حرب حقيقية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 4:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 4:17 م

 

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