وزير الدفاع الإسرائيلي: المعركة مع حزب الله قد تتدهور إلى حرب حقيقية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد يجر لبنان لـ«دفع أثمان باهظة جدا».

وبحسب ما نشرته صحيفة «معاريف» العبرية، أضاف خلال حديثه مع المقاتلين في المنطقة الشمالية: «من المحتمل أن تتدهور هذه المعركة نحو الحرب، وهذا أمر واقعي وليس نظريا».

إلى أن النشاط العملياتي للقوات يركز في الوقت الراهن على الدفاع، مشددًا على أهمية الاستعداد للهجوم في الوقت ذاته. ودعا القوات إلى الاستعداد لهزيمة «العدو»، مستشهدًا بالقضاء على القائد العسكري لكتائب القسام محمد ضيف، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة، وغيرهم من عناصر حزب الله في بيروت.

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، واغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبنانية فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي الاغتيال، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.