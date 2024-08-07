رئيس شركة مياه أسيوط يتفقد محطات أبنوب والفتح لضمان جودة المياه

قام المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بجولة تفقدية لمحطة المعالجة الثلاثية في أبنوب والفتح، وذلك في إطار مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزي أبنوب والفتح، المنفذ من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كانت الجولة تهدف إلى الوقوف على مراحل التشغيل المختلفة وضمان عدم إلقاء مخلفات الصرف بطريقة عشوائية في المصارف. كما تابع رئيس الشركة سير العمل واطلع على التقنيات المستخدمة في عملية المعالجة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.

وخلال جولته التفقدية، رافق الشرقاوي المهندسة مها مصطفى عبد العال، مدير المحطة، ومسؤولي المنطقة، حيث قام بزيارة أقسام المحطة المختلفة. اطلع على سير العمل وكفاءة التشغيل لمكونات المحطة، التي تشمل المعالجة الثنائية، والتي تتضمن: المعالجة التمهيدية، المصافي، أحواض إزالة الرمال والزيوت والشحوم، أحواض الترسيب الابتدائي، أحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائي. كما تابع خط المياه الذي يبدأ من أحواض المزج بالكلور إلى المعالجة الثلاثية وطلمبات الطرد، وخط الحمأة الذي يشمل الدايجستورات، والثيكنرات، وأحواض تجفيف الحمأة، وفلاتر المعالجة الثلاثية بدقة عالية (disk filters) حتى تصريف المياه إلى مصرف البداري.

وأوضح الشرقاوي أن المحطة تستقبل مياه الصرف من 6 محطات رفع، وتعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 82 ألف متر مكعب يومياً، مما يساهم بشكل كبير في تحسين جودة البيئة والصحة العامة لسكان المنطقة. وقد اطلع الشرقاوي على آلية عمل المحطة وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي وفقاً لأحدث التقنيات، مؤكدًا على أهمية الصيانة الدورية للمحطة للحفاظ على كفاءتها.