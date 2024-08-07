الاحتلال الإسرائيلي يفجر مقر حركة فتح في مخيم بلاطة

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقر حركة "فتح"، خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك العسكري ترافقها جرافة، وداهمت عددا من المنازل في مخيم بلاطة وسط إطلاق نار وقنابل صوت وغاز، وأقدمت على تفجير مقر حركة "فتح" وسط المخيم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وكان مقر حركة "فتح" قد تعرض لعمليات قصف وتفجير سابقة، عقب اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة من منطقة جبل الطور، وداهمت عدة أحياء في البلدة القديمة وصورت بعض المواقف فيها، دون أن يبلغ عن إصابات.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدتي علار وزيتا، شمال طولكرم.

كما اقتحمت آليات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، وجابت شوارعها وسط عمليات تمشيط وتفتيش فيها، وتحديدا في منطقة الكراج والحي الجنوبي منها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة أشقاء من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على عدد من الفلسطينيين خلال مداهمته لعدد من المنازل في المخيم، مما تسببت في كسر قدم أحدهم.

واحتجز الاحتلال أكثر من 12 شابا وأخضعهم لتحقيق ميداني أحدهم مصاب بالفشل الكلوي.