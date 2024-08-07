الصحة اللبنانية: شهيدان و7 جرحى حصيلة نهائية لغارة إسرائيلية على جويا

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بسقوط شهيدين و7 جرحى في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على جويا جنوبي البلاد.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن "حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة جويا، أدت إلى استشهاد شخصين وجرح سبعة نقلوا إلى مستشفى جبل عامل"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف أن من بين الجرحى، ثلاثة عولجوا في الطوارئ والاربعة الآخرون احتاجوا الدخول إلى المستشفى وحالتهم مستقرة.

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران، واغتيال القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني فؤاد شُكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وتوعد حزب الله وإيران بالرد على إسرائيل بسبب عمليتي الاغتيال، مما أثار مخاوف من أن الجبهات المتعددة التي يتوسع إليها الصراع بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة قد تتصاعد إلى حرب شاملة.