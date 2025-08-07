مصادر: شركة «تي إيه» تدرس بيع شركة البرمجيات «يونيت 4» بقيمة 4 مليارات يورو

تدرس شركة "تي إيه أسوشيتس" للاستثمار عملية بيع محتملة لشركة البرمجيات الهولندية "يونيت 4"، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وطلبت شركة الاستثمار من مجموعة مختارة من البنوك التوصل إلى تفويض بيع لأنها تسعى إلى إعداد "يونيت 4" للبيع. وأشارت المصادر إلى أن "تي إيه" قد تسعى إلى تقييم يبلغ نحو 4 مليارات يورو (7ر4 مليار دولار) لـ"يونيت 4".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إنه من المرجح أن تبدأ عملية البيع في العام المقبل، وأشاروا إلى أن دراسة البيع هي اعتبارات أولية ويمكن أن تختار الشركة أن تحتفظ بـ"يونيت 4" لفترة أطول.

ورفض ممثل لشركة (تي إيه) التعليق على هذه الأنباء.

وكانت شركة "تي إيه" استحوذت على "يونيت 4" من شركة "ادفنت" في صفقة في عام 2021 بقيمة أكثر من ملياري دولار لشركة البرمجيات.