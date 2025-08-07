البنك المركزي الكوري: تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو الماضي

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري اليوم الخميس تسجيل أعلى فائض للحساب الجاري خلال يونيو الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات البنك المركزي الكوري أظهرت أن فائض الحساب الجاري بلغ 27ر14 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقارنة بـ 14ر10 مليار دولار خلال مايو الماضي.

وهذا يعد أعلى فائض شهري يتم تسجيله على الإطلاق، كما أنه يعد الشهر الـ20 الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري على التوالي، حيث تحقق البلاد فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو 2023.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ فائض الحساب الجاري 37ر49 مليار دولار، مقارنة بـ 16ر40 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل ميزان السلع فائضا بواقع 16ر13 مليار دولار في يونيو الماضي، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3ر2% لتصل إلى 37ر60 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 7ر0% لتصل إلى 21ر47 مليار دولار.

مع ذلك، سجل ميزان الخدمات عجزا بواقع 53ر2 مليار دولار، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى الطلب على السفر إلى الخارج.