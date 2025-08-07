 ترامب يقول إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر - بوابة الشروق
الخميس 7 أغسطس 2025 4:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

ترامب يقول إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر


نشر في: الخميس 7 أغسطس 2025 - 3:47 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أغسطس 2025 - 3:47 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 100%على رقائق الكمبيوتر، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة الأجهزة الإلكترونية والسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع التي تعتبر أساسية في العصر الرقمي.

وكشف ترامب في المكتب البيضاوي أثناء اجتماعه مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا على الرقائق وأشباه الموصلات... لكن إذا كنت تصنع في الولايات المتحدة الأمريكية، فلن تكون هناك رسوم".

وقال ترامب إن الشركات التي تصنع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة ستُعفى من ضريبة الاستيراد. وأدى نقص رقائق الكمبيوتر خلال جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع أسعار السيارات وساهم في ارتفاع التضخم بشكل عام.

وارتفع الطلب على رقائق الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، حيث زادت المبيعات بنسبة 6ر19% في العام المنتهي في يونيو، وفقا لمنظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك