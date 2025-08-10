تراجعت أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق المحلية بنسبة 4.9% خلال شهر يوليو 2025 على أساس شهري مقارنة بشهر يونيو الماضي، فيما شهدت أسعار اللحوم والدواجن على أساس سنوى انخفاضا بنسبة بلغت 1.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشهد أسواق الدواجن المحلية تراجع بشكل ملحوظ منذ أكثر من 3 أسابيع، حيث انخفض سجل كيلو الدواجن في المحافظات تسليم المزرعة لما يترواح بين 60 إلى 63 جنيهًا، ليصل سعره للمستهلك ما بين 72 و75 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، إن هذا التراجع ناتج عن زيادة المعروض من الدواجن مقابل تراجع الطلب، واستقرار أسعار الأعلاف وانخفاض أسعار الكتاكيت ما ساهم في زيادة الإنتاج، فضلا عن أن ارتفاع درجات الحرارة يدفع أصحاب المزارع لبيع إنتاجهم بسرعة لتجنب نفوق الدواجن.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد أشار هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات سابقة، إلى أن أسعار اللحوم شهدت تراجعًا ملحوظًا بنسبة 20% بعد عيد الأضحى، مع حالة الركود الكبير في السوق.

وبحسب الإحصاء، زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3% على اساس سنوى، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 4.6%، والزيوت والدهون بنسبة 4%، والفاكهة بنسبة 44.8%، والسكر والأغذية السكرية 3.3%، والبن والشاي والكاكاو 6.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.5%، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.3%، والخضروات بنسبة 15.4%.

ووفق للإحصاء، تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.1% على أساس شهري، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفاكهة بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.8%، والألبان والجبن والبيض 0.2%.

وقال مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لـ"الشروق"، إن انخفاض أسعار عناصر سلة الغذاء ساهم فى تباطئ معدل التضخم بنسبة 1% مقارنة بقراء شهر يونيو الماضي، ليهبط من أعلى المستويات التى سجلها فى شهر مايو الماضي.

وتراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثانى على التوالي، ليصل 13.1% خلا شهر يوليو 2025، مقابل 14.4% خلال شهر يونيو 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى انكماش التضخم الشهري أيضا بنسبة 0.6% عن شهر يونيو 2025.