قافلة طبية مجانية تكشف وتعالج 568 مواطنا في قرية قاطية بشمال سيناء

أكد الدكتور عمرو عادل عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن القافلة الطبية المجانية التي نُفذت في قرية قاطية التابعة لمركز بئر العبد، نجحت في الكشف الطبي وإجراء الفحوصات وتوفير العلاج المجاني لـ568 مواطنًا.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين، المنسق العام للقوافل العلاجية، أن القافلة استمرت على مدار يومين، ونفذتها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، حيث ضمّت 3 عيادات متنقلة وشملت 6 تخصصات، هي: الباطنة، طب الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية، الجراحة، وطب الأسنان، إلى جانب توافر خدمات معمل الدم والطفيليات الذي يوفّر كافة أنواع التحاليل الطبية المطلوبة من الأطباء مجانًا.

وأشار الدكتور محمد ماهر، مسؤول الإمداد والتموين بالقافلة، إلى توافر جميع أصناف الأدوية اللازمة لتخصصات القافلة، إضافة إلى مستلزمات مكافحة العدوى ومستلزمات المعامل، مؤكدًا أنه في حالة وجود أي نقص يتم تدبيره بشكل فوري من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

كما أضاف أحمد حسنين، مسؤول المعلومات بالقوافل العلاجية، أن عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف وتقديم العلاج لهم بلغ 568 مواطنًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة "إفحص واطمئن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لـ56 مواطنًا.