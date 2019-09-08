قالت هيئة الإذاعة الأسترالية "إي.بي.سي"، اليوم السبت، إن أطقم الإطفاء تكافح حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة، شرق وشمال شرق البلاد، بعد أن حرقت ما يقرب من 250 فدانًا، ودمرت 20 منزلًا فى كوينزلاند، و6 منازل أخرى فى نيو ساوث ويلز، فيما قالت الإذاعة إن سرعة الرياح القوية ساعدت على تفرق الحرائق، دون الإشارة لأي حالات وفاة حتى الآن.

وبحسب موقع "الجارديان" البريطاني، كان هناك 51 حريقًا مشتعلًا عبر ولاية كوينزلاند، يوم السبت، فيما لا تزال الرياح عالية جدًا، وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة إلا أن مخاطر الحريق لا تزال مرتفعة، وهو ما دفع رئيس الوزراء في كوينزلاند، أنستاشيا بالاسزكوك، لمناشدة الأشخاص في منطقة الخطر للاستجابة إلى أوامر الإخلاء، بعد أن رفض أحد الأشخاص المغادرة يوم الجمعة.

وحذر بالاسزكوك، من المخاطر الصحية الناجمة عن ضباب الغبار والدخان، وأبلغ الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل الربو بالبقاء في الداخل، وقال إنه سيتم تقديم المساعدة لتلك الأسر التي أصبحت بلا مأوى: "لدينا عددًا من الأسر في الوقت الحالي تمر بالفعل بأوقات عصيبة حقًا".

فيما قال مايك واسينج، مفوض خدمات الطوارئ والإطفاء، إن فرق الإطفاء واجهت ظروف مروعة، معبرًا: "كانت لدينا عواصف وصلت سرعتها إلى 90 كم/ساعة وعلى الرغم من ذلك أنقذ رجال الإطفاء العديد من المنازل ولايزالون يعملون عن كثب مع أفراد المحليات".

وأوضحت الصور ومقاطع الفيديو التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في استراليا، حجم الدمار الذي لحق بغابات شرق وشمال شرق استراليا، حيث التهمت النيران الاشجار الحضراء وحشائش الغابات بمساحات واسعة.