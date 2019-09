قالت هيئة الإذاعة الأسترالية "إي.بي.سي"، اليوم السبت، إن أطقم الإطفاء تكافح حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة، شرق وشمال شرق البلاد، بعد أن حرقت ما يقرب من 250 فدانًا، ودمرت 20 منزلًا فى كوينزلاند، و6 منازل أخرى فى نيو ساوث ويلز، فيما قالت الإذاعة إن سرعة الرياح القوية ساعدت على تفرق الحرائق، دون الإشارة لأي حالات وفاة حتى الآن.

