إيران تؤكد هروب سجناء خلال القصف الإسرائيلي لسجن إيفين

أكدت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن بعض السجناء فروا بعد الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على سجن إيفين في العاصمة طهران، خلال الحرب القصيرة التي دارت بين الدولتين في الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانجير، إن عددا صغيرا من السجناء تمكن من الهرب بعد القصف الذي وقع قبل 3 أسابيع تقريبا، ولم يقدم عددا محددا.

ومضى المتحدث، قائلا إن 5 سجناء كانوا بين 71 شخصا على الأقل الذين قتلوا.

ونقلت وكالة "إيلنا" شبه الرسمية ووسائل إعلام إيرانية أخرى عن متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن السجناء الخمسة الذين قُتلوا في الضربة التي وقعت في 23 يونيو، كانوا مدانين بجرائم مالية، ولم يذكر المتحدث أسماء الضحايا أو يقدم أي تفاصيل إضافية.

ونقل الموقع الإخباري الرسمي للسلطة القضائية، "ميزان أونلاين"، عن المتحدث باسمها أصغر جهانجير قوله إن "عددا محدودا فقط" من السجناء قُتلوا.

وأضاف أن "عددا ضئيلا من السجناء" فروا أيضا، وأن السلطات ستُعيدهم قريبا إلى الحجز، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأوضح جهانجير، أنه لم يصب بأذى خلال الهجوم أي من السجناء المحتجزين في سجن إيفين بتهمة التعاون مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" .

ووصفت إسرائيل، الهجوم بأنه "صفعة رمزية ضد الحكومة الإيرانية".

وقال سجناء سابقون ونشطاء، إن الهجوم عرض حياة المعتقلين السياسيين للخطر، كما أن العديد من الأوروبيين مسجونون في إيفين.