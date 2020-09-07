قالت الفنانة الموريتانية، المعلومة منت الميداح، إنها تربت على أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز، معربة عن عدم تخوفها من اللون الشرقي في الغناء.



وأشارت خلال استضافتها في برنامج «بيت ياسين» عبر فضائية «الغد»، مساء الأحد، إلى أن الغناء الموريتاني غير مسموع في المشرق العربي، وأنها تسعي لتوصيل تراث بلادها إلى العالم كله.



والمعلومة منت الميداح مغنية وكاتبة أغان وسياسية موريتانية، من مواليد 1 أكتوبر 1960.



ولدت في جنوب غرب موريتانيا لعائلة ضليعة بالموسيقى الموريتانية التقليدية، وتعد من أهم فناني جيلها في البلد، كما سبق لها أن انتخبت عضوة في مجلس الشيوخ الموريتاني.



