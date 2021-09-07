ويتناول شكري ونظيرته الجنوب سودانية علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تتركز مباحثات وزير الخارجية ونظيرته الناميبية على التعاون المثمر والمتميز بين البلدين والتنسيق المشترك حيال القضايا والموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين والشعبين.

ومن المنتظر أن يناقش شكري والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ الدور الإنساني المهم الذي تضطلع به الوكالة لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، ودعم مصر لها، بالإضافة إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الدولية لضمان استدامة الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة الأممية في مناطق عملياتها، خاصةً في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.