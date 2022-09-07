مترو الأنفاق: عودة العمل بالمواعيد المعتادة لقطارات الخط الثالث من العتبة حتى عدلي منصور

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للخطين الأول والثاني، بالتنسيق مع شركة "آر.ايه.تي.بي" ديف للنقل كايرو والمسؤلة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث (العتبة - عدلي منصور)، أنه بدءا من صباح يوم الجمعة القادم الموافق ٩ سبتمبر سيتم عودة مواعيد قيام أول قطار صباحا من محطتي العتبة وعدلي منصور في تمام الساعة الخامسة وربع صباحا، وآخر قطار مساءا من محطة العتبة في إتجاه محطات عدلي منصور في تمام الساعة ١١:٥٠ مساءا، وقيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في إتجاه محطات العتبة فى تمام الساعة ١١:١٥ مساءا، وذلك بعد انتهاء أعمال الإختبارات الخاصة بإقتراب موعد إفتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث (جمال عبد الناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات)، الأمر الذي كان يلزم تعديل ساعات التشغيل للخط الثالث.

من جانبه، ناشد المتحدث باسم المترو، أحمد عبد الهادي، جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق، مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وذلك لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.