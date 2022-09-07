وزير البترول يبحث سبل الاستفادة فى مجال التحول الرقمي مع شركة ساب للبرمجيات

عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع هدى منصور، مدير التحول الرقمي الذكى بشركة ساب للبرمجيات، والوفد المرافق لها، تم خلال اللقاء استعراض موقف التعاون مع شركة ساب والتى تعد شريك استراتيجى فى تنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول المصرى للتحول الرقمى بحسب بيان وزارة البترول.



ومن جهتها، أكدت شركة ساب، اعتزازها بالتعاون مع قطاع البترول لتنفيذ حزمة من مشروعات لأنظمة ادارة الموراد والأصول بالشركات وتم مناقشة سبل الاستفادة من حلول الشركة المتطورة لدعم شركات القطاع في تنفيذ خططها نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات خاصة في إطار استعداد قطاع البترول للمشاركة فى فعاليات قمة المناخ فى نوفمبر المقبل.