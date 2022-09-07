أوكرانيا تحصل على مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا مساعدات إضافية بقيمة خمسة مليارات يورو (9ر4 مليار دولار)، فيما تواصل كييف محاولة صد الغزو الروسي.

واقترحت المفوضية الأوروبية جمع المبلغ من أسواق رأس المال، على أن يتم دفع الفوائد والرسوم من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في بيان اليوم الأربعاء: "تطرح المفوضية اليوم مقترحا بشأن خمسة مليارات يورو إضافية كمساعدات مالية كلية لمساعدة أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها المالية الحالية التي تسبب بها الغزو الروسي الوحشي".

وأضافت: "لا بد أن تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب، ولا بد أن تستعيد حريتها واستقلالها اللذين تقاتل من أجلهما بشجاعة شديدة. وسيواصل الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدوره للتأكد من حدوث ذلك. سيعم التضامن وسيأتي السلام".

وتأتي المساعدات المقترحة ضمن حزمة مساعدات بقيمة تسعة مليارت يورو تم الإعلان عنها في مايو.

وما زال مقترح اليوم يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، إلا أن هذه تعد إجراءات شكلية، حيث تمت الموافقة بالفعل على حزمة المساعدات البالغ قيمتها تسعة مليارات يورو. وتم توزيع مليار يورو من هذا المبلغ في مطلع أغسطس.

ورغم ذلك ما زالت هناك حاجة إلى ضمانات من الدول الأعضاء كي تتلقى أوكرانيا أحدث دفعة من التمويل، الذي لم تغطه الميزانية الحالية للتكتل بالكامل، وفقا للمفوضية.