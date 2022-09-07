وزير الخزانة البريطاني يؤكد الحرص على استقلال البنك المركزي

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أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن الوزير الجديد كواسي كوارتينج سيجتمع مع محافظ بنك إنجلترا المركزي كل أسبوع؛ لتنسيق السياسات النقدية والمالية البريطانية في مواجهة أزمة الطاقة الطاحنة.

وقالت الوزارة إن كواسي كوارتينج سيؤكد خلال أول لقاء له كوزير للخزانة مع أندرو بيلي محافظ البنك المركزي التزام الحكومة الثابت باستقلال البنك وإدارته للسياسة النقدية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الوزير مضى إلى أبعد من ذلك، وقال عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن استقلال البنك المركزي "مقدس" في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى أقل مستوياته منذ 1985.

وتعتبر تصريحات وزير الخزانة الجديد تراجعا عن تصريحات لرئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس عن الحاجة إلى مراجعة صلاحيات البنك المركزي وإمكانية وضع مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بالنسبة للبنك.

وأثارت تصريحات تراس مخاوف المستثمرين بشأن الأصول المالية البريطانية، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه إلى أقل مستوى منذ 1985.

وقالت ليز تراس، يوم الأحد الماضي، قبل انتخابها كرئيسة لوزراء بريطانيا إن مهمة بنك إنجلترا هي السيطرة على التضخم.

وأضافت تراس في برنامج "صنداي" الذي تقدمه لورا كوينسبرج بهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن "مهمة بنك إنجلترا هي خفض التضخم. نحن بحاجة إلى بذل كل ما بوسعنا لمساعدة المواطنين في الوقت الحالي".

ورفضت التعليق على ما إذا كانت ستدعم ارتفاع حاد في أسعار الفائدة أم لا، قائلة إنها من "أشد المؤمنين" باستقلالية البنك المركزي.