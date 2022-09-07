واصلت أسعار الدولار ارتفاعها، فقد صعدت 3 قروش أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وسجلت فى كل من بنكي الأهلي المصري، ومصر 19.22 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع مع بداية تعاملات اليوم.

كما ارتفع سعر العملة الأمريكي فى كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الاسكندرية 3 قروش ليسجل نحو 19.24 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع مقارنة 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع مع بداية التعاملات.

كما ارتفع سعر صرف الدولار فى البنك العربي الأفريقي، ليسجل 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، وصعد فى مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل 19.27 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الدولار قرش واحد أمام الجنيه فى بنك كريدي أجريكول ليسجل 19.20 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.