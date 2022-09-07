هدى الأتربي تستعرض لياقتها البدنية بتمارين شاقة في الجيم

نشرت الفنانة هدى الأتربي، صورة لها من داخل صالة الجيمانزيوم، وتستعرض هدى رشاقتها من خلال بعض التمارين الشاقة التي تقوم بها.

وكانت الأتربي قد شاركت مؤخرا في فيلم "ماما حامل"، من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد هدي الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

كما خاضت موسم رمضان قبل الماضي وشاركت في مسلسل «ضل راجل»، وكان من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين.