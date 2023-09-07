أنشطة متنوعة وإقبال كبير على جناح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمؤتمر الصحة والسكان

شهد جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمعرض المقام على هامش المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، إقبالا من الزائرين للتعرف على رحلة حصول مختلف المنشآت الصحية على اعتماد جهاز "GAHAR Accreditaion" وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الإسكوا، والتعرف على امتيازات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مشروع مصر الصحي للجمهورية الجديدة.

ويقدم جناح الهيئة، تحت شعار: "معا خطوة للأمام على طريق الجودة"، أنشطة متنوعة للتعريف بخدمات الهيئة وعلى رأسها المزايا التنافسية التي يمنحها اعتماد جهاز "GAHAR" على المستويين المحلي والعالمي من خلال عروض تقديمية متنوعة وشرحا من ممثلي الإدارات لكل مرحلة من مراحل التقدم للتسجيل والاعتماد.

واستعرض مركز التدريب المعتمد بالهيئة في ضوء عرض تقديمي، حزم البرامج التدريبية المقدمة للمؤسسات والأفراد العاملين بالقطاع الصحي وقنوات التواصل؛ للتسجيل بالبرامج أو تصميم برامج خاصة وفقا لاحتياجات المنشأة.

واستعرضت الإدارة العامة للدعم الفني خدماتها لمساعدة المنشآت الصحية على تطبيق المعايير، واستخدام أداة التقييم الذاتي التي تتيحها الهيئة مجانا من خلال موقعها الإلكتروني، وتقديم شرح تفصيلي مبسط لخطوات طلب زيارة ميدانية للمنشآة الصحية، وكيفية عمل دعم عن بعد بشكل فعال بواسطة فرق عمل الدعم الفني المختلفة.

وحول دور معايير الجودة في ضمان سلامة المريض وأمان الخدمة الصحية، استعرضت الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير فيلما بعنوان: "معيار يساوي حياة"، لقصة واقعية لمريض للتركيز على أهمية تطبيق المعايير لمقدم الخدمة وللمواطن على حد سواء.

وعرضت الإدارة العامة للاعتماد وتسجيل المنشآت الصحية، أهم المحطات الخاصة بالاعتماد والتي تبدأ بعملية التسجيل على البوابة الإلكترونية، ويتبع ذلك سداد رسوم الزيارة التقيمية، ثم تسجيل أعضاء المهن الطبية وعند جاهزية المنشأة يتم إجراء الزيارات التنظيمية، ويلي ذلك العرض على اللجنة العليا للاعتماد وإصدار الاعتماد.

واستعرضت الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، من خلال عرض تقديمي، ومن خلال التواجد بجناح الهيئة، الخدمات المتاحة لتيسير الدخول بمنظومة التأمين الصحي الشامل والشراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والجامعي والعسكري والشرطي، والمنشآت الصحية للكيانات الكبرى والتي تتيح فرصا استثمارية بالقطاع الصحي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالجمهورية الجديدة.

وحول الدور الرقابي للهيئة، استعرضت الإدارة المركزية للرقابة الصحية، أهم إنجازاتها خلال فترة عمل الهيئة والتعريف بأهم مهام فرق العمل بالإدارات العامة للرقابة الفنية والإدارية ورضاء المتعاملين؛ لضمان استدامة تطبيق المعايير وتقديم خدمات صحية ذات جودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.