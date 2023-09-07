المكسيك تتجه لانتخاب أول رئيسة خلال الانتخابات المقررة عام 2024

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تتجه المكسيك لانتخاب أول رئيسة، بعدما رشح كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة سيدتين بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ورشح الحزب الحاكم عمدة مكسيكو سيتي السابقة كلوديا شينباوم في الانتخابات المقررة في الثاني من يونيو المقبل، وذلك وفقا لما أعلنه ائتلاف حركة التجديد الوطنية المؤلف من ثلاثة أحزاب أمس الأربعاء.

وأعلن تحالف المعارضة (الجبهة العريضة للمكسيك) الاسبوع الماضي ترشيح السيناتور والمهندسة زوتشيتل جالفيز في الانتخابات الرئاسية.

وقد تمكنت شينباوم من التغلب على خمسة منافسين في حزبها لتصبح مرشحة الحزب.

ويشار إلى أن شينباوم مقربة من الرئيس أندريس مانويل لوبيز، الذي لم يعد يمكنه الترشح في الانتخابات بعد تولي الرئاسة لمدة ستة أعوام.

