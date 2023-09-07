رفع 1000 حالة إشغال طريق مخالف في 4 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات، عن رفع 1000 حالة من الإشغالات المتواجدة، والتي تعوق حركة مرور الشارع وحركة المواطنين، وَتنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 654 حالة بدمنهور، و222 حالة بكفر الدوار، و55 حالة بأبوحمص، و69 حالة برشيد، وتم رفع أثار ومخالفات الباعة الجائلين وإشغالات المحال التجارية والتنبيه على المخالفين بعدم وضع الإشغالات مرة أخرى ضمن خطة المرور الدوري لإزالة الإشغالات المخالفة.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة المتابعة الميدانية لتحقيق الانضباط بالشارع وعدم عودة التعديات مجددا، كما كلفت بالعمل على حل الشكاوي التي تواجه المواطنين مع تكثيف الحملات الميدانية على مدار اليوم، وعدم السماح بالمخالفات من قبل المنشآت التجارية والمحال العامة.