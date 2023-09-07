عمرو مصطفى يتعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنية «مستغني»

يتعاون الفنان عمرو مصطفى مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مستغني"، التي يستعد لطرحها خلال الساعات المقبلة، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

من جانبه، أعرب عمرو مصطفى في تصريحات صحفية، عن سعادته بالتعاون مع أيمن بهجت قمر، وقال: "شكرًا لأخويا الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر على الأغنية ونتمنى من الله النجاح".

أغنية "مستغني" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع اللبناني تيّم.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو مصطفى الفنية كانت أغنية "أفتكر لك إيه" التي طرحها بصوت الفنانة مي فاروق، عبر قناته على يوتيوب قبل 3 أشهر، وهي أولى أغاني مشروع إحياء التراث.

وسبق وطرح ميني ألبوم "مالوش زي"، ضم 6 أغاني، وهي: "كان عنده حق، عايشين بالصورة، مالوش زي، غيرك مين، تيجي تيجي، هحكيلك قدام".