كاف يعلن توقيت مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد انطلاق مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الأفريقي.

أشار "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس إلى أن المباراة ستبدأ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام المباراة بين الفريقين في ملعب الملك فهد بمدينة الطائف، حيث تستضيف السعودية بطولة السوبر لأول مرة.

وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان قريبا على آلية طرح تذاكر اللقاء بعد التنسيق بين الاتحادين الأفريقي والسعودي لكرة القدم.

يذكر أن الأهلي يعد صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 مرات.