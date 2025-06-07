أونروا: استشهاد 942 فلسطينيا بينهم 200 طفل في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» تقريرًا يسلط الضوء على الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوكالة باستشهاد 942 فلسطينيًا، بينهم ما لا يقل عن 200 طفل، في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 وحتى 2 يونيو 2025، لافتة إلى استشهاد 136 فلسطينيا، بما في ذلك 27 طفلا على الأقل، منذ بداية العام 2025.

وأشارت إلى استئناف عمليات هدم المنازل في مخيم نور شمس 29 مايو، بعد صدور أمر هدم في 1 مايو يشمل 106 منازل في مخيمي نور شمس وطولكرم، موضحة أن عمليات الهدم لم تبدأ بعد في طولكرم؛ لكن العائلات حاولت استعادة ممتلكاتها قبل عمليات الهدم المتوقعة.

كما لفتت إلى انتشار صور لأعلام إسرائيلية مثبتة في أنحاء مخيم نور شمس، بما في ذلك على قبة مسجد أبو بكر الصديق في وسط المخيم.

ونوهت إلى موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك شرعنة تسع بؤر استيطانية قائمة، ومن بينها اثنتان تم تفكيكهما سابقا خلال فك الارتباط عام 2005.

وشددت على أن المستوطنات الإسرائيلية تظل غير قانونية بموجب القانون الدولي، مضيفة أن هذا الإعلان يأتي في وقت يتصاعد فيه عنف المستوطنين، بما في ذلك النزوح القسري لمجتمع مغاير الدير في محافظة رام الله وهجمات عنيفة متكررة على الفلسطينيين في بروقين وكفر الديك في محافظة سلفيت.

كما ذكرت أن القوات الإسرائيلية قتلت طفلا فلسطينيًا في سنجل بشمال شرق رام الله، بعد أن ألقى الحجارة على أفراد القوات الإسرائيلية بحسب مزاعمهم واحتجزت جثته.