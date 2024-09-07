بدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بـ الجزائر

افتتحت مراكز الاقتراع، اليوم السبت، أبوابها، أمام 24 مليون جزائري، للتصويت بالانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 3 مرشحين.

وبحسب جريدة «النهار» الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق كل من: مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.

وأحصت هيئة الانتخابات 24 مليونا و351 ألفًا و551 ناخبًا يحق لهم التصويت بالاستحقاق الرئاسي، بينهم 23 مليونًا و486 ألفًا و61 ناخبًا داخل الوطن، بنسبة 47% نساء و53% رجال.

وانطلقت عملية التصويت، بالنسبة لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج، الاثنين الماضي، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في 117 لجنة منها 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الإفريقية، و26 بكل من آسيا وأمريكا.