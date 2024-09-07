زيلينسكي يصل إيطاليا ويلقي كلمة أمام منتدى اقتصادي

وصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إلى إيطاليا، مساء الجمعة بعدما حضر في وقت سابق اجتماعا لمجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا في ألمانيا

وألقى زيلينسكي، كلمة في منتدى تيها الاقتصادي في منتجع سيرنوبيو على بحيرة كومو، في شمال إيطاليا. وحيا الصحفيين المنتظرين ملوحا بيده، حسبما ذكرت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء.

وزار زيلينسكي، ألمانيا، وحضر بشكل غير متوقع اجتماعا في قاعدة "رامشتاين" الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، بمشاركة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس.