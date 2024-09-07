مدير المخابرات الأمريكية: آمل أن يتوصل السنوار ونتنياهو لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار

أعرب مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، عن أمله في توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن ويليام بيرنز، قوله إن الإدارة الأمريكية تعمل مع الوسيطين، المصري والقطري، من أجل تقديم مقترح أفضل يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف بيرنز أن الإدارة الأمريكية تعرب عن أملها في توصل كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون أوضاعا إنسانية صعبة بالفعل ونأمل التوصل إلى مقترح جيد في الأيام المقبلة لوقف إطلاق في قطاع غزة

وشدد على ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهو ما يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين.

ראש ה-CIA על המתווה החדש של ביידן לעסקת חטופים: "מקווה שההצעה תוצג לצדדים כבר בימים הקרובים ושהמנהיגים יקבלו את ההחלטה, כי המון מונח על הכף"@ShirazTikva pic.twitter.com/juYGORPCJj — כאן חדשות (@kann_news) September 7, 2024





وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر العدوان عن استشهاد 40 ألفًا و939 شخصًا، وإصابة 94 ألفًا و616 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.