القوات المسلحة تنظم اليوم العلمى لتخصص العلاج الطبيعى فى إصابة الملاعب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت القوات المسلحة، اليوم العلمى للطب الطبيعى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة تحت عنوان "رؤية جديدة للعلاج الطبيعى فى إصابات الملاعب" وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال العلاج الطبيعى بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء طبيب رضا الهميمى مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة أكد فيها أن اليوم العلمى للعلاج الطبيعى يمثل فرصة لتبادل الخبرات ومتابعة التطور المتلاحق فى علوم العلاج الطبيعى فى إصابات الملاعب لتحقيق خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

كما ألقى الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنظيم اليوم العلمى للعلاج الطبيعى فى إصابة الملاعب بما يحقق الاستفادة من الخبرات الطبية والأهداف المرجوة لدعم منظومة العلاج الطبيعى فى مصر.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات العلمية تناولت مناقشة أحدث الطرق العلاجية والتشخيصية لمواكبة ما وصلت إليه المعايير العالمية فى مجال العلاج الطبيعى فى إصابات الملاعب، بالإضافة إلى التعرف على مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز والذى يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهى كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة.