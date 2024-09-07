قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن بدايتها الفنية في السينما تزامنت مع فترة ركود في التسعينات، مشيرة إلى أنها قدمت 9 أفلام، كان من بينها أفلام مقاولات، قبل أن تتوجه نحو الدراما بحثا عن الأدوار الجيدة.

وأضافت خلال لقاء تلفزيوني عبر شاشة «CBC»، أنها شاركت في العديد من الأعمال المسرحية، لا يقل عددها عن 15 مسرحية بين القطاع العام والخاص.

وتابعت: «انسحبت من السينما للدراما، كنت بشوف الدور الحلو فين واختاره بغض النظر عن الدراما أو السينما، بالتأكيد افتقدت إلى السينما لكن ليست الحالة التي تضايقني».

وأكدت أنها استطاعت الحفاظ على اسمها ومكانتها الفنية، وتابعت: «لسه عندي أحلامي وأدوار كثيرة نفسي أعملها، نفسي أقدم دور أم لابن من ذوي القدرات الخاصة، أنا بتعامل معاهم وبشاهد قد إيه الأمهات بيتعبوا قوي، فنفسي أجسد الدور ده للناس».

وأعربت عن شغفها بالتمثيل على خشبة المسرح، خاصة وأنه علمها سرعة البديهة وحرية حركة، متابعة: «أنا متعتني بتكون وأنا بمثل على المسرح أكثر من التلفزيون، ولو عليا همثل فقط مسرح، المسرح أبو الفنون، وأنا لما بقف على خشبة المسرح بحس أني في بيتي ومستمتعة بالتمثيل».