نفى الإعلامي أحمد شوبير وجود أي تواصل بين النادي الأهلي والبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح السعودي، لخلافة خوسيه ريبيرو في تدريب الفريق، مشيرًا إلى أن كونسيساو اعتذر عن تولي المهمة لرغبته في الاستمرار بالتدريب في أوروبا.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "النهاردة سمعنا إن في كلام من جانب النادي الأهلي مع كونسيساو، مدرب ميلان السابق، الراجل يحترم النادي الأهلي لكنه يفضل أن يدرب في أوروبا في الوقت الحالي".

وأضاف: "في كلام عن جوميز، وأنا هقولكم القصة بالظبط: لم يتواصل النادي الأهلي مع جوميز على الإطلاق، لكن هناك وكلاء يتحدثون. وبعد أن استمر جوميز مع الفتح في الدوري السعودي تم تجديد عقده، ووُضع شرط جزائي قدره مليون دولار في حال رغبته في الرحيل، نادي الفتح يريد التجديد لموسم آخر، وجوميز أكد أنه تحت أمر النادي".

وأتم: "لكن لم يحدث أي حوار رسمي من جانب الأهلي مع جوميز. هتسمع أسماء أخرى مثل باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات وصاحب الخبرات القوية، لكن الأهلي يريد الوصول إلى مدرب مناسب، عندما تعاقد الأهلي مع ريبيرو كان يتعامل مع مشروع، ولا يريد تكرار نفس الخطأ مرة أخرى، الأهلي لم يسترخص عندما تعاقد مع ريبيرو، ومازال التفاوض جاريًا، ولم يصل النادي لاتفاق مع أي مدرب حتى الآن".