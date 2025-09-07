سلطنة عمان تسلم مطلوبا أمنيا للإمارات

أعلنت شرطة سلطنة عمان عن ضبط وتسليم متهم مطلوب للسلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التعاون الأمني القائم بين البلدين.



وقالت الشرطة في بيان رسمي عبر حسابها على منصة "إكس": "استمرارا للتعاون الأمني المشترك بين المكاتب المركزية الوطنية بشرطة عمان السلطانية ووزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي من ضبط وتسليم متهم مطلوب لدى دولة الإمارات".

ولم تكشف السلطات عن هوية المتهم أو التهم المنسوبة إليه، مكتفية بالتأكيد على نجاح العملية ضمن التنسيق الأمني المستمر بين الجانبين.

وتعد هذه العملية جزءا من سلسلة تعاونات أمنية متصاعدة بين مسقط وأبوظبي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وملاحقة المطلوبين قضائيا عبر الحدود، وفقا للاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين.