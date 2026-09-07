نبيل فهمي يدعو إلى تبني مشروع عربي شامل للتصدي للتحديات

قال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة يشهد فيها العالم والشرق الأوسط انتهاكات متكررة للقانون الدولي، واستهدافًا متزايدًا للمدنيين، واتساعًا للنزاعات وسباقات التسلح.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الاثنين، أن تلك المرحلة الدقيقة تشهد تصاعدًا للتطرف والكراهية، وتزايد اللجوء للقوة لفرض الأمر الواقع، والاستيلاء على أرض الغير، والتدخل في الشئون الداخلية، وتشجيع النزاعات الانفصالية، وتهديد حرية الملاحة.

ونوه أن المرحلة الحالية تتسم عالميًا وإقليميًا بـ«تغليب قانون القوة على قوة القانون»، معقبًا: «نشهد إعادة تشكيل العالم العربي والشرق الأوسط المجاور، ونواجه تحديات ومخاطر وجودية تستدعي اليقظة».

ودعا إلى تبني مشروع عربي، يشمل: التصدي للتحديات، وبناء القدرات في مجال الأمن القومي والجماعي بمفهومه الشامل، حفاظًا على الأمن والاستقرار.

وشدد على أن «القرار السيادي العربي لا يتحقق بانعزال عن العالم وقضاياه»، مضيفًا: «تكاملنا وتعاوننا العربي يعززان وزننا ومواقعنا، والمخاطر التي تهدد بعضنا تمتد إلينا جميعًا، والفرص المتاحة لأي منا من الممكن أن تتحقق إلى مكاسب أوسع للجميع».

وذكر أنه يعتزم خلال المرحلة المقبلة التواصل مع القادة العرب ووزراء خارجية الدول العربية؛ لبلورة تلك العناصر لصالح الجميع، بُغية تبني أجندة عربية متجددة، عنوانها: «التصدي والتطوير والتنمية»، مصحوبة بمبادرات تتسم بالفاعلية تُغلِّب الفعل على القول.