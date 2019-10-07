ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى تغييرات للأسبوع الثالث على التوالي.

وعزز ديوكوفيتش الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه الإسباني رافاييل نادال، الفائز بلقب أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، ليصل إلى 1140 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق السابع من أكتوبر 2019 كما يلي :

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 10365 نقطة

الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 9225 نقطة

السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 7130 نقطة

الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الرابع برصيد 4965 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز الخامس برصيد 4915 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السادس برصيد 4185 نقطة

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السابع برصيد 3630 نقطة

الياباني كي نيشيكوري في المركز الثامن برصيد 3040 نقطة

الروسي كارين خاشانوف في المركز التاسع برصيد 2945 نقطة

الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في المركز العاشر برصيد 2575 نقطة.