هايدي موسى تنشر صورة من كواليس طلقتك نفسي

نشرت الفنانة هايدي موسى، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس تصوير مسلسل "طلقتك نفسي"، وعلقت قائلة: "إن شاء الله استنوني في طلقتك نفسي، في شخصية ميرا يارب تعجبكم مع أجمل نجوم".

تدور أحداث المسلسل حول حالات الطلاق في إطار دراما اجتماعية تتميز بالطابع الكوميدي، كما يطرح المسلسل قضايا مختلفة ووجهات نظر متنوعة من زوايا وآراء مختلفة.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد عادل وهاجر أحمد، وأحمد عصام، وولاء الشريف، وكارولين عزمي، ومحمد مهران، ونانسي صلاح، وأحمد الشامي، ومحمد العمروسي وكريم عبد الجواد، كما يضم المسلسل عددًا من ضيوف الشرف، بينهم بيومي فؤاد وسوسن بدر وهالة فاخر وصبري عبد المنعم وليلى عز العرب وأحمد صيام ونهال عنبر وحجاج عبد العظيم، من تأليف أحمد عصام، وإخراج محمد النقلي.

يذكر أن المسلسل يذاع على النهار العامة في السابعة مساء، وعلى النهار دراما في الحادية عشر مساء بدءً من ١٩ أكتوبر الجاري.