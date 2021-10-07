الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتفسير طرد المسؤولين الأمميين من إثيوبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إثيوبيا بتفسير طرد 7 من مسؤولي المنظمة، مطالبا أديس أبابا بإثبات خطي لسلوكهم المزعوم.

وقال جوتيريش، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية: "إذا كان هناك أي مستند خطي قدمته الحكومة الإثيوبية إلى أي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة حول أي من أعضاء الأمم المتحدة السبعة الذين تم طردهم، أود الحصول على نسخة من تلك الوثيقة، لأنني لم أكن علم بأي منها"، لافتا إلى أن عملية الطرد تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

وحذر جوتيريش من أن إثيوبيا تشهد أزمة إنسانية هائلة تتطلب اهتمامًا فوريًا، مشيرًا إلى أن المنظمة تقدر أن يكون مئات الآلاف الأشخاص يواجهون ظروفًا أشبه بالمجاعة في شمال إثيوبيا بسبب النزاع.