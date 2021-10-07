الإمارات تدين استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة

أدانت الإمارات محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.