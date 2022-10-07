الرئيس اللبناني: الأولوية المطلقة حاليا يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الأولوية المطلقة في الوقت الحالي يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، معتبرا أن وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي بقصر الرئاسة بعبدا.

واعتبر الرئيس عون أن الجهود يجب أن تنصب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأن بلد مثل لبنان بخصوصيته وتميّزه وتعدديته، لا يمكن أن تتحقق فيه الشراكة الوطنية الكاملة والميثاقية في غياب رئيس الجمهورية، معتبرا أن هذا الأمر يمكن أن يعرضه لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه.

وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين مع الإسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.

وكان السفير زكي نقل إلى الرئيس عون في مستهل اللقاء تحيات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وتمنياته بدوام استقرار لبنان. وأوضح أن زيارته إلى بيروت تندرج في إطار اهتمام الجامعة بالأوضاع اللبنانية، لا سيما فيما خص الاستحقاق الرئاسي ومواقف الأطراف اللبنانية منه، مع التأكيد على أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وضرورة تعاون الجميع لتحقيق هذه الغاية.