سول: القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية تعزز تطوير منظومة ثاد

جلبت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية قطعا جديدة لمنظومة الدفاع الصاروخي "ثاد"، جنوبي البلاد، لاستكمال برنامج تطوير كفاءة قدراتها الشاملة المضادة للصواريخ، وفقا لما أفاد به مسؤولون في سول اليوم الجمعة.



ومع تسلم المعدات الجديدة أمس الخميس لوحدة سيونغجو، على بعد 296 كيلومترا جنوب سول، من المتوقع أن يكتمل البرنامج بنهاية الشهر الجاري، بحسب المسؤولين.



وقالت وزارة الدفاع في سول في بيان صحفي: "مع هذا التطوير لنظام ثاد، سيتم تعزيز القدرات الدفاعية للنظام لحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين من التهديدات الصاروخية لكوريا الشمالية وزيادة تعزيز القدرات للدفاع عن أصولنا الأساسية"، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.



وأضافت الوزارة أن "المعدات الجديدة لا تعني نشر نظام ثاد إضافي".



ووصف مسؤول في الوزارة التطوير بأنه مثال على وفاء الولايات المتحدة بالتزامها "بالردع الموسع" للدفاع عن كوريا الجنوبية.



ويشير الردع الموسع إلى التزام أمريكا بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية، بما في ذلك الخيارات النووية للدفاع عن حليفتها.



يأتي هذا التطوير لمنظومة ثاد بعد سلسلة من التجارب الصاورخية الباليستية التي قامت بها كوريا الشمالية.