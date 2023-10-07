 طوفان الأقصى.. هآرتس: إسرائيل مذهولة.. وابل من الصواريخ وتسلل مُباغت - بوابة الشروق
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طوفان الأقصى.. هآرتس: إسرائيل مذهولة.. وابل من الصواريخ وتسلل مُباغت

الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية
أ ش أ
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 3:11 م

قالت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن إسرائيل تعيش حالة من الذهول جراء إطلاق رشقات صاروخية ضخمة وصلت إلى 2500 صاروخ من قطاع غزة في فترة زمنية قصيرة، وبعد تسلل عناصر المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى المستوطنات القريبة من القطاع، وسقوط قتلى وإصابة مئات آخرين، واحتجاز عدد غير معروف من الرهائن.

ونسبت الصحيفة إلى مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن عناصر المقاومة من قطاع غزة تسللت إلى مستوطنات الغلاف بحرا وبرا وجوا، وإن عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تم استدعاؤهم في ظل الوضع الأمني المتدهور.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه حتى الآن قتل 6 مستوطنين على الأقل، فيما ذكرت قناة "كان خدشوت" أن مقاتلي حماس سيطروا على كثير من المنازل والرهائن في كيبوتس "بئيري"، وأن هناك قتلى وجرحى، ولا يمكن الوصول إليهم.

وقال موقع (بيتاخون شوتيف) إن حركة "حماس" باتت تسيطر على عدد من المُستوطنات في غلاف قطاع غزة.


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