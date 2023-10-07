شئون البيئة: تحرير 56 محضرا لحرق قش الأرز في الشرقية

قال الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، إن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شئون البيئة حرر 56 محضرا لمزارعين لحرقهم مخلفات زراعية بنطاق محافظة الشرقية، بينها 9 محاضر بمركز أبو حماد و11 محضرا بمركز بلبيس و19 محضرا بمركز كفر صقر و17 محضرا بمركز أولاد صقر، طبقًا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأوضح رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في محافظتي الشرقية والإسماعيلية، في بيان اليوم السبت، أن المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 تنص على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، فيما تنص المادة رقم 70 من القانون المذكور على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة رقم 20 من هذا القانون).

وأشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في محافظتي الشرقية والإسماعيلية، إلى أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 40 موقعًا لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، وتأجير عدد من المعدات المملوكة لوزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة.

وأشار إلى تجميع نحو 20 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.