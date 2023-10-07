رئيس حملة الرئيس السيسي يرد على سؤال عن تضييقات يتعرض لها مرشحون

رد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، على سؤال وُجِّه إليه بخصوص ما أطلق عليها تضييقات يواجهها أحد المرشحين في جمع التوكيلات، وما إذا كان للحملة موقف من هذا.

وقال فوزي خلال صحفي فعاليات المؤتمر الصحفي الأول، للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن الحملة ليست من أجهزة الدولة.

وأضاف أنه ليس من المنوط بالحملة إصدار بيانات إدانة أو بيانات تبرير لأية جهة، مؤكدا الثقة الكاملة في حياد المؤسسات التي تدير هذه المسألة.

وتابع: «الهيئة الوطنية للانتخابات موجودة، وهي هيئة مستقلة فتحت أبوابها لكل طالب شكوى، وأتصور أن الهيئة يديرها عدد من القضاة الأجلاء المستقلين، وهي مستقلة وفقا للقانون والدستور في عملها».

واستكمل: «لازم نبقى فاهمين إنه أحيانا في الانتخابات بتحصل بعض المشاحنات.. نحن لا نقر بذلك ونريد أن نعلي من الأخلاق ومن المنافسة الشريفة، لكننا أيضا نؤكد على تنوع المشاركة والتفاعل والتواصل مع حملات المرشحين الآخرين».